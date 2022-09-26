ЗАМАНА - Дагестанская делегация участвует в Форуме современной журналистики «Вся Россия – 2022» в Сочи

Дагестанская делегация участвует в Форуме современной журналистики «Вся Россия – 2022» в Сочи

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26 сентября, 2022. Понедельник 13:05
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Дагестанская делегация участвует в Форуме современной журналистики «Вся Россия – 2022» в Сочи

В Сочи с 23 по 27 сентября проходит XXVI форум современной журналистики «Вся Россия – 2022».

Дагестанская делегация участвует в Форуме современной журналистики «Вся Россия – 2022» в Сочи

В нынешнем году в мероприятии участвуют более 1 000 сотрудников СМИ из субъектов России, стран ближнего и дальнего зарубежья и представители СМИ Донбасса. Дагестанскую делегацию на мероприятии, возглавляемую лидером Агентства информации и печати РД Абдуразаком Джамалутдиновым, представляют редакторы и представители региональных СМИ.

В программу форума вошли встречи с популярными журналистами, обучающие мастер-классы, круглые столы. В первый день мероприятия прошла выставочная экспозиция, на которой представили более 30 презентаций субъектов страны и медиапроектов. Дагестан подготовил стенд республиканской печатной и книжной продукции, посвященный 100-летию народного классика Расула Гамзатова и 90-летию поэтессы Фазу Алиевой.

 

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