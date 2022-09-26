Перед гостями с номерами выступили творческие группы из разных городов и районов региона, заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка», академический ансамбль песни и пляски российской армии имени А.В. Александрова.

С поздравительной речью к жителям города обратился премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов. Он подчеркнул, что это особенный праздник для махачкалинцев и многочисленных гостей:

«Мы горячо любим столицу нашей республики, и мы видим, как она потихоньку преображается в последние годы, на наших глазах становится красивым, комфортным, безопасным, ремонтируются дороги, создаются скверы, детские площадки, места отдыха.

На протяжении славной своей истории благодаря труду, таланту, подвигам многих поколений из города Петровск, образованного на базе Петровского военного укрепления, названного в память о пребывании в этих местах Петра I в 1722 году во время Персидского похода, и 30 домиков преобразилась наша столица Махачкала, получившее название 14 мая 1921 года приказом Дагестанского революционного комитета в честь дагестанского революционера Махача Дахадаева.

Сегодня Махачкала – это один из крупных промышленных, культурных и научный центров Северного Кавказа. Махачкала по сравнению с другими городами республики выгодно отличается своим географическим положением, что во многом способствовало его развитию и росту населения. Наличие здесь крупного морского порта, удобных железнодорожного и авиа-сообщений дало толчок развитию промышленных предприятий. Промышленные предприятия города специализируются на выпуске оборонной, лесной, металлоперерабатывающей, электронной, рыбоперерабатывающей и другой продукции.

В Махачкале проживают представители более 60 националь-ностей и народностей. Сегодня, как и в других населенных пунктах республики, в нашей столице имеются много не решенных вопросов, это и нехватка социальных объектов, школ, садиков, поликлиник, это и дороги, проблемы со снабжением энергоресурсов и т.д. Эти проблемы неоднократно обсуждались у Главы Республики Дагестан Меликова Сергея Алимовича, в Правительстве Республики Дагестан, где были даны поручения соответствующим министерствам, администрации города и организациям проанализировать ситуацию, провести инвентаризацию и внести конкретные предложения по их решению, кроме того, на одном из последних совещаний, мною было дано поручение администрации города совместно с заинтересованными министерствами разработать отдельные программы развития образования и здравоохранения Махачкалы, включая все прилегающие поселки. Я надеюсь, что администрация города успеет представить нам эти программы для включения финансирования на 2023 и последующие годы до утверждения республиканского бюджета.

Уважаемые махачкалинцы, сегодня мы живем в не простое для нашей страны время. Несмотря на предупреждения руководства нашей страны, во главе верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина, запад, во главе с США расширяет блок НАТО, подкрадываясь к нашим границам.

Им не нравятся духовные ценности нашей культуры, быта, религии и в целом жизни нашей.

Сегодня запад живет не в лучшее время, они исчерпали свои средства и ресурсы, им не нравиться то, что Россия обладает огромными запасами природных ресурсов, их главная цель овладеть ими любыми средствами.

Почему они уничтожили целые страны исламского мира, почему они не предпринимают шаги развивать страны Африки? Потому, что им все равно как живут там люди, для них главное – это природные богатства.

Разрушив Советский союз, запад стремился уничтожить нашу культуру, человеческий дух, нашу религию и когда они поняли, что ничего не добились решили идти на крайние меры.

Главной задачей принятия Украины, Грузии и других приграничных с нашей страной государств в НАТО США и англосаксонских стран является размещение у них стратегических ядерных ракет, которые в результате молниеносной атаки в течение 5-10 минут уничтожили бы всю европейскую часть нашей страны, в том числе и те приграничные снами страны НАТО, потому что потом они им не нужны будут. А дальше, уже пользоваться со семи нашими природными богатствами.

И поэтому у нашего верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина не было выбора кроме как объявит специальную военную операцию на Украине.

Уважаемые махачкалинцы и гости столицы, сегодня мы видим, как запад пичкает Украину современным оружием, которое направлено против нашей страны. Они на этом не останавливаются и направляют наемников, открытую угрожают нам, что они уже не остановятся на освобождении Украины и пойдут на территорию России. Тысячи дагестанцев достойно принимают участие в специальной военной операции. Вы знаете, что именно наши земляки одними из первых стали героями России.

Уважаемые дагестанцы, наши предки не простят нас, если мы сегодня не защитим нашу страну от нацистов и от западных тиранов, мы как никогда должны быть рядом друг с другом, рядом с нашим Президентом, нас никогда не сломали духом и сегодня не дадим им сломать нас. За нашего Президента, за нашу великую Россию, за наших братьев, которые воюют на Украине. Мы живем один раз и эту жизнь мы должны прожить как настоящие мужчины, как научили нас наши предки. С днем города вас уважаемые махачкалинцы!», — сказал Абдулмуслимов.