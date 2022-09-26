ЗАМАНА - Минтруда РД разместило граждан приехавших в республику из ДНР и ЛНР в Спортивно-оздоровительном комплексе «Лотос»

Минтруда РД разместило граждан приехавших в республику из ДНР и ЛНР в Спортивно-оздоровительном комплексе «Лотос»

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26 сентября, 2022. Понедельник 09:45
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Минтруда РД разместило граждан приехавших в республику из ДНР и ЛНР в Спортивно-оздоровительном комплексе «Лотос»

Накануне по поручению Минтруда РД Абдурахмана Махмудова в Спортивно-оздоровительный комплекс «Лотос» определены 13 жителей ДНР и ЛНР.

Минтруда РД разместило граждан приехавших в республику из ДНР и ЛНР в Спортивно-оздоровительном комплексе «Лотос»

Стоит заметить, что спортивно-оздоровительный комплекс стоит в Карабудахкентском районе на побережье Каспийского моря. Центр множество раз становился призером конкурса на гранты Минтруда региона. 

За 5 дней пребывания в центре граждане ДНР и ЛНР пройдут интенсивы по верховой езде, погуляют по Махачкале, а также поучаствуют в общественных мероприятиях.

Весь период проживания в центре для гостей станет совершенно бесплатным, также по идее Минтруда региона для них были привезены дополнительные наборы продуктов, фрукты и выпечка.

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