Так, ограничение коснется части улиц М.Гаджиева, Коркмасова, Радищева, Толстого, Дзержинского, Абубакарова, Титова, Ярагского, Г. Далгата, Дахадаева, М. Горького, С. Стальского, Кадырова, и пр. Р. Гамзатова.
В Махачкале 25 сентября перекроют некоторые улицы
- Автор Дарья
- 25 сентября, 2022. Воскресенье 02:09
С 9 утра до 9 вечера 25 сентября в рамках празднования Дня города в Махачкале ограничат автомобильное движение на участках нескольких улиц.
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