Три новых детских сада появятся в Акушинском районе региона. Учреждения для малолетних собираются ввести в эксплуатацию в начале следующего года, проинформировал руководитель района Махач Абдулкеримов во время прямого эфира организованного ЦУР республики. "На 95 процентов готов один детсадик на 80 детей, <…> другой достроен и планируется открытие в январе. Так же в январе 2023 года собираемся ввести в эксплуатацию третий детский сад", — заявил Абдулкеримов. Как заметил руководитель района, за 3 года благодаря участию в нацпроектах были благоустроены 12 объектов в парковой территории, в районе открылось 16 футбольных полей и более 30 воркаут-площадок.
Три детских сада откроют в начале 2023 года в Акушинском районе Дагестана
- Автор Дарья
- 23 сентября, 2022. Пятница 17:43
Детсады открываются благодаря участию в нацпроектах и на средства муниципалитета.
Последнее от Дарья
- В Дагестане в 2023 году построят автодорогу к горнолыжному курорту "Чиндирчеро"
- Махачкалу и Стамбул свяжут дополнительные рейсы
- Более 1,2 млн рублей должен выплатить неплательщик алиментов в Дагестане
- Глава РД поучаствовал во Всероссийском заседании председателей контрольно-счетных органов субъектов РФ
- Сергей Меликов принял участие во Всероссийском совещании председателей контрольно-счетных органов субъектов РФ