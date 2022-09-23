В Сочи проходит форум современной журналистики "Вся Россия 2022"

В Сочи начал работу форум современной журналистики "Вся Россия 2022".

Дагестан представляют редакторы и журналисты республиканских СМИ, а также съемочная бригада телеканала РГВК «Дагестан», а возглавляет делегацию начальник Агентства информации и печати РД Абдуразак Джамалутдинов.



От редакции "Замана" на форум приехал главный редактор Арсен Юсупов.

Республика в числе других участников мероприятия представит свой стенд региональной печатной и книжной продукции, посвященный 100-летию Расула Гамзатова и 90-летию Фазу Алиевой.

Стоит заметить, что это уже 26-й форум современной журналистики "Вся Россия". Главной особенностью события в нынешнем году стало присутствие представителей СМИ ЛНР и ДНР.