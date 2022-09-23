Об этом было проинформировано в телеграм-канале Администрации Главы Дагестана.
Сергей Меликов подписал указ о мерах по реализации Указа Президента РФ об объявлении частичной мобилизации
- Автор Дарья
- 23 сентября, 2022. Пятница 09:20
Руководитель РД подписал постановление о мерах по реализации в Дагестане Указа Президента РФ об объявлении частичной мобилизации в стране.
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