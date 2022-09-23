Данный показатель вошел в список дополнительных показателей для оценивания доступности врачебной помощи застрахованным жителям и организации оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, места получения образования или работы.
Пресс-служба уточняет, что социальный опрос проведет филиал страховой медицинской компании «АО “Макс-М”» в Махачкале. Страховой представитель задаст гражданам вопросы об удобстве пребывания в медицинском учреждении, удобстве записи на прием, внимательности сотрудников, длительности ожидания врачебной помощи, а также о том, соответствует ли визит к медику ожиданиям опрашиваемого.