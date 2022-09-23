Открытие молодежного центра «Наука и творчество» и учебных лабораторий прошло в ДГТУ

К 50-летнему юбилею ДГТУ на факультете радиоэлектроники, телекоммуникации и мультимедийных технологий прошло праздничное открытие молодежного проектного центра «Наука и творчество» и учебных лабораторий: «Лаборатория САПР РТС», «Лаборатория. Мобильная радиосвязь», «Лаборатория. Радиопередающие устройства» и «Лаборатория. Инжиниринговый центр», информирует пресс-служба университета.

Про технику лаборатории «Радиопередающие устройства», открытую совместно с администрацией университета и РТПЦ Дагестана, рассказал руководитель РТПЦ региона Альфред Акимов: «В этой лаборатории установлено телевизионное приемо-передающее оборудование, которое предназначается для осуществления лабораторных и практических занятий по предмету “Устройства генерирования и формирования сигналов (УГФС)”, а также по основам телевидения. На данном оборудовании можно совершать измерения телевизионных и радиовещательных сигналов по основным техническим параметрам, существует возможность контроля показателей спутниковых сигналов».