ЗАМАНА - Открытие молодежного центра «Наука и творчество» и учебных лабораторий прошло в ДГТУ

Открытие молодежного центра «Наука и творчество» и учебных лабораторий прошло в ДГТУ

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23 сентября, 2022. Пятница 08:10
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Открытие молодежного центра «Наука и творчество» и учебных лабораторий прошло в ДГТУ

К 50-летнему юбилею ДГТУ на факультете радиоэлектроники, телекоммуникации и мультимедийных технологий прошло праздничное открытие молодежного проектного центра «Наука и творчество» и учебных лабораторий: «Лаборатория САПР РТС», «Лаборатория. Мобильная радиосвязь», «Лаборатория. Радиопередающие устройства» и «Лаборатория. Инжиниринговый центр», информирует пресс-служба университета.

Открытие молодежного центра «Наука и творчество» и учебных лабораторий прошло в ДГТУ
Общество

Про технику лаборатории «Радиопередающие устройства», открытую совместно с администрацией университета и РТПЦ Дагестана, рассказал руководитель РТПЦ региона Альфред Акимов: «В этой лаборатории установлено телевизионное приемо-передающее оборудование, которое предназначается для осуществления лабораторных и практических занятий по предмету “Устройства генерирования и формирования сигналов (УГФС)”, а также по основам телевидения. На данном оборудовании можно совершать измерения телевизионных и радиовещательных сигналов по основным техническим параметрам, существует возможность контроля показателей спутниковых сигналов».

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