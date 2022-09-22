ЗАМАНА - Озеру Ак-Гёль придан статус особо охраняемой территории местного значения

Озеру Ак-Гёль придан статус особо охраняемой территории местного значения

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22 сентября, 2022. Четверг 17:51
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Озеру Ак-Гёль придан статус особо охраняемой территории местного значения

Руководитель Махачкалы Салман Дадаев подписал указ о придании статуса особо охраняемой территории местного значения озеру Ак-Гёль и прилегающей к нему территории. Он объявил об этом в своем telegram-канале.

Озеру Ак-Гёль придан статус особо охраняемой территории местного значения
Общество

«Это подарок нашей команды Махачкале и ее жителям на 165-летие со дня придания статуса города Махачкале», – отметил Дадаев.  Ранее мэр информировал, что администрация города и прокуратура добились возврата в муниципальную собственность земельных участков общей площадью 10 000 квадратных метров, находящихся в районе озера Ак-Гёль.

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