«Это подарок нашей команды Махачкале и ее жителям на 165-летие со дня придания статуса города Махачкале», – отметил Дадаев. Ранее мэр информировал, что администрация города и прокуратура добились возврата в муниципальную собственность земельных участков общей площадью 10 000 квадратных метров, находящихся в районе озера Ак-Гёль.
Озеру Ак-Гёль придан статус особо охраняемой территории местного значения
- Автор Дарья
- 22 сентября, 2022. Четверг 17:51
Руководитель Махачкалы Салман Дадаев подписал указ о придании статуса особо охраняемой территории местного значения озеру Ак-Гёль и прилегающей к нему территории. Он объявил об этом в своем telegram-канале.