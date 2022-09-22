Около 100 иностранцев поступили в ДГУ

«Учащихся в 2022 году в несколько раз больше, чем мы обычно принимали. Мы в срок организовали определенную работу с представительствами Россотрудничества по привлечению абитуриентов. В рамках Указа Правительства России “Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации”, начиная со следующего года, получить высшее образование смогут 30 000 человек в год», – высказался декан ФМО Каримула Халиков. Представители ФМО отправили более 140 приглашений на получение учебных виз в разные государства, на них откликнулись и приступили к учебе более 50 студентов. В течение года учащиеся наряду с русским языком будут изучать следующие предметы: биология, химия, физика, математика, информатика, история, география, литература, «Страноведение России».