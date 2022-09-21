ЗАМАНА - Энвер Набиев: «Героем может стать любой, независимо от пола, возраста, знаний, званий…»

Энвер Набиев: «Героем может стать любой, независимо от пола, возраста, знаний, званий…»

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21 сентября, 2022. Среда 14:33
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Энвер Набиев: «Героем может стать любой, независимо от пола, возраста, знаний, званий…» Энвер Набиев: «Героем может стать любой, независимо от пола, возраста, знаний, званий…»

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине, дагестанец Энвер Набиев удостоен звания Героя Российской Федерации.

Энвер Набиев: «Героем может стать любой, независимо от пола, возраста, знаний, званий…»
Общество

Нам удалось побеседовать с героем. Из беседы мы узнали, что Энвер Альбертович Набиев родился и рос в Каспийске, учился в 6-й школе города Каспийск.

«Я вырос в семье рабочих, мой отец строитель. Женат, имею двоих детей: сына и дочь», - с гордостью рассказывает наш герой о своей семье.
- Энвер Альбертович, кем вы работали до спецоперации?
- Я кадровый военнослужащий - окончил Казанское танковое училище, после чего распределился, получил воинское звание лейтенанта, командира танкового взвода и служу до сих пор – уже майор, командир танкового батальона.
- Мы читали о ваших подвигах. Интересно, знакомо ли вам чувство страха?
- Чувство страха есть у всех. При выполнении боевой задачи, в боевой обстановке оно присутствует у любого человека. Это нормальное чувство, но важно, чтобы страх не перерос в панику. Потому что страх помогает людям сохранить жизнь, приняв разумное решение. Главное, чтобы страх не мешал человеку принять правильное решение. Насколько мне известно, в иностранных армиях, в том числе и в украинской армии, чтобы избавиться от чувства страха, практикуется применение психотропных веществ.
- Как вас встретили местные жители Украины?
- В киевском направлении из местных жителей мало, кто нас поддерживал. А вот в харьковском направлении жители очень тепло нас встречали, помогали, чем могли помочь, особенно люди пенсионного возраста, которые жили в Советском Союзе.
- Героями, на Ваш взгляд, рождаются или всё-таки становятся?
- Героями, конечно же, становятся, ими не рождаются. Причем, героем может стать любой, независимо от пола, возраста, знаний, званий – рядовой или генерал вообще нет разницы. Самое главное – это сделать то, что нужно сделать в определенный момент и при этом проявить храбрость, я думаю.
- Как вы считаете, в чём должно заключаться патриотическое воспитание молодёжи?
- Я считаю, что патриотическое воспитание должно начинаться с садика и продолжаться в школе. Более того, оно должно проявляться во всех делах ребенка – в спорте, учебе…

К сожалению, на этой ноте нашу беседу прервали. Это не удивительно, ведь с Героем России Энвером Набиевым хочет поговорить и поздравить его с присвоением высшей государственной награды желает вся республика, которая гордится им.
Надо отметить, что 17 сентября в рамках празднования Дня города Каспийск своё выступление глава Дагестана Сергей Меликов начал с поздравления выдающегося жителя города, майора Набиева Энвера Альбертовича, который недавно был удостоен высокого звания Героя Российской Федерации.

Пользуясь случаем, и коллектив газеты «Замана» передает свои искренние поздравления Энверу Альбертовичу с получением высшей награды и желает крепкого здоровья! Гордимся вами! Материал подготовила Патимат Казимова.

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