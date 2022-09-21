Энвер Набиев: «Героем может стать любой, независимо от пола, возраста, знаний, званий…»

Нам удалось побеседовать с героем. Из беседы мы узнали, что Энвер Альбертович Набиев родился и рос в Каспийске, учился в 6-й школе города Каспийск.



«Я вырос в семье рабочих, мой отец строитель. Женат, имею двоих детей: сына и дочь», - с гордостью рассказывает наш герой о своей семье.

- Энвер Альбертович, кем вы работали до спецоперации?

- Я кадровый военнослужащий - окончил Казанское танковое училище, после чего распределился, получил воинское звание лейтенанта, командира танкового взвода и служу до сих пор – уже майор, командир танкового батальона.

- Мы читали о ваших подвигах. Интересно, знакомо ли вам чувство страха?

- Чувство страха есть у всех. При выполнении боевой задачи, в боевой обстановке оно присутствует у любого человека. Это нормальное чувство, но важно, чтобы страх не перерос в панику. Потому что страх помогает людям сохранить жизнь, приняв разумное решение. Главное, чтобы страх не мешал человеку принять правильное решение. Насколько мне известно, в иностранных армиях, в том числе и в украинской армии, чтобы избавиться от чувства страха, практикуется применение психотропных веществ.

- Как вас встретили местные жители Украины?

- В киевском направлении из местных жителей мало, кто нас поддерживал. А вот в харьковском направлении жители очень тепло нас встречали, помогали, чем могли помочь, особенно люди пенсионного возраста, которые жили в Советском Союзе.

- Героями, на Ваш взгляд, рождаются или всё-таки становятся?

- Героями, конечно же, становятся, ими не рождаются. Причем, героем может стать любой, независимо от пола, возраста, знаний, званий – рядовой или генерал вообще нет разницы. Самое главное – это сделать то, что нужно сделать в определенный момент и при этом проявить храбрость, я думаю.

- Как вы считаете, в чём должно заключаться патриотическое воспитание молодёжи?

- Я считаю, что патриотическое воспитание должно начинаться с садика и продолжаться в школе. Более того, оно должно проявляться во всех делах ребенка – в спорте, учебе…



К сожалению, на этой ноте нашу беседу прервали. Это не удивительно, ведь с Героем России Энвером Набиевым хочет поговорить и поздравить его с присвоением высшей государственной награды желает вся республика, которая гордится им.

Надо отметить, что 17 сентября в рамках празднования Дня города Каспийск своё выступление глава Дагестана Сергей Меликов начал с поздравления выдающегося жителя города, майора Набиева Энвера Альбертовича, который недавно был удостоен высокого звания Героя Российской Федерации.



Пользуясь случаем, и коллектив газеты «Замана» передает свои искренние поздравления Энверу Альбертовичу с получением высшей награды и желает крепкого здоровья! Гордимся вами! Материал подготовила Патимат Казимова.