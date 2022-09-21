Рейтинг регионов по приверженности населения ЗОЖ – 2022

На первой и второй строчках бессменные лидеры рейтинга по приверженности населения здоровому образу жизни - Республика Дагестан и Чеченская Республика. Следом за ними расположились Кабардино-Балкарская Республика и Республика Адыгея. Представители Северного Кавказа и юга России уже традиционно становятся лидерами рейтинга, что объясняется низким уровнем потребления табачных изделий и невысокими объемами продаж алкогольной продукции. Кроме того, их позиции также укрепляются за счет высокой доли населения, занимающихся физкультурой и спортом и низкой доли занятых на работе с вредными или опасными условиями труда. Замыкает первую пятерку в рейтинге Рязанская область, чьи высокие позиции можно так же объяснить низким уровнем потребления табачных изделий, низкой долей занятых на работе с вредными или опасными условиями труда и невысоким уровнем смертности, обусловленной потреблением алкоголя.

По сравнению с прошлым годом в рейтинге регионов по приверженности населения ЗОЖ в 77 российских регионах вырос рейтинговый балл, в семи – снизился и в Республике Крым не изменился. Самый заметный прирост у Карачаево-Черкесской Республики (+11,8 баллов), что объясняется улучшением или сохранением высоких позиций по части показателей, входящих в расчет рейтинга. За прошедший год в республике выросла доля занимающихся физкультурой и спортом, снизилось потребления табачных изделий, сохранился невысокий уровень объемов продаж алкогольной продукции и, как следствие, смертности, обусловленной потреблением алкоголя. Кроме того, на 9 баллов вырос итоговый рейтинговый балл в Тульской области, на 8,7 баллов – в Республике Калмыкия, по 8,6 баллов прибавил итоговый результат в Москве и Республике Башкортостан.