ЗАМАНА - Дагестанца приговорили к исправительным работам за неуплату алиментов

Дагестанца приговорили к исправительным работам за неуплату алиментов

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20 сентября, 2022. Вторник 15:50
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Дагестанца приговорили к исправительным работам за неуплату алиментов

Левашинский районный суд признал виновным мужчину из села Хаджалмахи в неуплате алиментов на содержание ребенка, информирует пресс-служба УФССП по республике.

Дагестанца приговорили к исправительным работам за неуплату алиментов
Общество

Как выяснилось, с 2015 года у мужчины идет задолженность по алиментам на ребенка в размере более 450 000 рублей. Должник множество раз уклонялся от выплаты без особенных причин.

Необходимо заметить, что в прошлом уроженец села Хаджалмахи был привлечен к административной ответственности в виде обязательных работ сроком на 20 дней, но он не прекратил уклонение от уплаты алиментов.

«Суд приговорил гражданина к 6 месяцам исправительных работ с удержанием из заработной платы 20 процентов в доход государства, условно», – заявляет пресс-служба.

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