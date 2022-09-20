Разъяснения Минтруда Дагестана о порядке и сроках выдачи справки для назначения государственной социальной стипендии

Разъяснения Минтруда Дагестана о порядке и сроках выдачи справки для назначения государственной социальной стипендии.

Отметим, что заявления на получение справки для назначения социальной стипендии принимаются органами социальной защиты населения в течение всего года без ограничений.

Напомним, что справка для назначения социальной стипендии выдается гражданам, обучающимся по очной форме обучения из числа лиц, которым назначена (предоставлена) государственная социальная помощь в течение года, предшествующего дате обращения за такой Справкой, в виде:

Государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам. Социальных доплат к пенсии. Социальных выплат (ежемесячное пособие на ребенка; единовременная денежная выплата семье при рождении ребенка (детей) (из числа малоимущих семей; единовременная денежная выплата на детей, поступающих в первый класс, из малоимущих многодетных семей; ежемесячная денежная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг многодетным малоимущим семьям; субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг).

Лицом, которому назначена государственная социальная помощь, факт назначения которой дает право на получение Справки, является непосредственно студент, а также члены его семьи.

К заявлению о выдаче Справки для назначения государственной социальной стипендии заявителем прилагаются следующие документы:

Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность студента (с предъявлением оригинала). Справка с места учебы (об обучении студента по очной форме). Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность законного представителя заявителя или уполномоченного лица (с предъявлением оригинала). Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя. Справка о составе семьи. Документы, подтверждающие родство (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство о перемене имени, свидетельство о расторжении брака).

При поступлении заявления о выдаче Справки для назначения государственной социальной стипендии, управлением социальной защиты населения, при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления, проверяется наличие документов и сведения, содержащиеся в представленных документах.

Далее для подтверждения данных, указанных в заявлении, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации, орган соцзащиты направляет электронный запрос в порядке межведомственного информационного взаимодействия по следующим сведениям:

Документ, подтверждающий получение пенсии и (или) иных выплат в территориальных управлениях Отделения Пенсионного фонда РФ по Республике Дагестан. Сведения о предоставлении ежемесячного пособия на ребенка, единовременной денежной выплаты семьям при рождении ребенка (детей) (из числа малоимущих семей), единовременной денежной выплаты на детей, поступающих в первый класс, из малоимущих многодетных семей, ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям. Сведения о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Сведения о социальном контракте с заявителем.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный или внутриведомственный запрос о представлении документов или сведений не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса.

Общий срок подготовки и выдачи Справки или решения об отказе в выдаче Справки не может превышать 14 календарных дней. При этом срок подготовки и выдачи Справки исчисляется с первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявителем заявления в управление социальной защиты населения.