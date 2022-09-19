ЗАМАНА - Пенсионный фонд Дагестана рассказал о том, как проверить, что сертификат на материнский капитал оформлен

Пенсионный фонд Дагестана рассказал о том, как проверить, что сертификат на материнский капитал оформлен

Автор
19 сентября, 2022. Понедельник 14:55
|||
Пенсионный фонд Дагестана рассказал о том, как проверить, что сертификат на материнский капитал оформлен

В колл-центр Пенсионного фонда ежедневно приходят вопросы о том, как проверить, что сертификат на материнский капитал оформлен и можно ли его распечатать.

Пенсионный фонд Дагестана рассказал о том, как проверить, что сертификат на материнский капитал оформлен
Общество

Пресс-служба ведомства рассказала о том, как проверить данные сведения. Для этого необходимо войти в свою учетную запись в Личный кабинет на сайте Госуслуги, где гражданина уведомят об оформленном на его имя сертификате на получение материнского капитала. Там также можно получить файлы в формате PDF, дабы распечатать документ, который можно предоставить в процессе использования средств из материнского капитала.

Прочитано 13 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top