Глава РД поздравил жителей Каспийска с 75-летием города

Поздравляю Вас и всех жителей города с 75-летием со дня образования Каспийска!

С точки зрения истории, казалось бы, для города – это не возраст. Однако за эти десятилетия бывший поселок Двигательстрой, возникший при строительстве завода, пережил немало. Он участвовал во многих судьбоносных для страны событиях, выдержал тяжелейшие испытания. Наш Каспийск – мужественный, зрелый, со своим неповторимым лицом, в чертах которого отразился весь трудный и героический ХХ век. Таков же нрав каспийчан: гостеприимный, с особым приморским характером, готовый прийти на помощь и способный на крепкую, искреннюю дружбу. Именно ваша любовь к родному городу и желание сделать его еще краше – залог дальнейшего процветания города.

Сегодня во многом благодаря усилиям и трудолюбию горожан, Каспийск динамично развивается, реализуются крупные инновационные и инфраструктурные проекты. Открываются новые и модернизируются действующие производства, возводятся живые кварталы, детские сады, спортивные учреждения, продолжается работа по благоустройству дворовых территорий и ремонту дорог. Нас радуют положительные сдвиги в спорте, в работе с молодежью и культуре.

Дагестанцы по праву гордятся тем, что Каспийск является главной базой Краснознаменной Каспийской флотилии, что позволяет нашей республике стать опорной точкой безопасности на юге России, создавая условия для улучшения качества жизни людей.

Желаю нашему городу процветания, благополучия и дальнейших успехов. А мы постараемся сделать все, чтобы Каспийск развивался и становился еще более комфортным.