Приставы добились от администрации Каспийска выделения квартиры сироте

Судебные приставы добились от администрации Каспийска предоставления жилья сироте, информирует пресс-служба УФССП по республике.

Как заявляется, должник в лице городской администрации не исполнил требование исполнительного документа в озвученный срок.

Далее судебные приставы вынесли указ должнику о взыскании исполнительского сбора в размере 50 000 рублей и направили предупреждение об административной ответственности за игнорирование требований.

Кроме того, в администрацию Каспийска пришло предупреждение об уголовной ответственности и требование об исполнении вступившего в силу решения суда. Уточняется, что администрация в итоге предоставила жилье сироте, выполнив свои обязательства.