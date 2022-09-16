ЗАМАНА - Приставы добились от администрации Каспийска выделения квартиры сироте

Приставы добились от администрации Каспийска выделения квартиры сироте

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16 сентября, 2022. Пятница 16:48
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Приставы добились от администрации Каспийска выделения квартиры сироте

Судебные приставы добились от администрации Каспийска предоставления жилья сироте, информирует пресс-служба УФССП по республике.

Приставы добились от администрации Каспийска выделения квартиры сироте
Общество

Как заявляется, должник в лице городской администрации не исполнил требование исполнительного документа в озвученный срок.

Далее судебные приставы вынесли указ должнику о взыскании исполнительского сбора в размере 50 000 рублей и направили предупреждение об административной ответственности за игнорирование требований.

Кроме того, в администрацию Каспийска пришло предупреждение об уголовной ответственности и требование об исполнении вступившего в силу решения суда. Уточняется, что администрация в итоге предоставила жилье сироте, выполнив свои обязательства.

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