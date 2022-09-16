На форуме «Каспий – 2022» прошла встреча с известными спортсменами

На мероприятие прибыли паралимпийцы, трехкратный обладатель кубка России по легкой атлетике, четырехкратный рекордсмен России Абдул Вагабов, российский боец смешанных боевых искусств, чемпион Fight Nights Global в полулегком весе, чемпион Европы и мира по комбат джиу джитсу Мухаммад Эминов, борец вольного стиля, чемпион России в абсолютной категории, обладатель и призер кубка мира в командном зачете Арсланбек Алиев.

Встреча проходила в интерактивном формате. Спортсмены поделились историей развития их карьеры в спорте, о сложностях, с которыми они сталкивались, а также дали советы молодому поколению.

«Многие молодые люди даже не знают, какие виды паралимпийского спорта у нас в стране развиты. Они теряют множество возможностей для развития, ведь спорт помогает в адаптации к обществу», – высказался Абдул Вагабов, говоря о важности популяризации паралимпийского спорта.