ЗАМАНА - Дагестанец принимает участие во Всероссийском конкурсе «Лучший учитель родного языка и родной литературы»

Дагестанец принимает участие во Всероссийском конкурсе «Лучший учитель родного языка и родной литературы»

Автор
16 сентября, 2022. Пятница 15:32
|||
Дагестанец принимает участие во Всероссийском конкурсе «Лучший учитель родного языка и родной литературы»

Учитель аварского языка Нижне-Кегерской школы Гунибского района Рамазан Газимагомедов одержал победу на Всероссийском профессиональном конкурсе «Лучший учитель родного языка и родной литературы», информирует пресс-служба Министерства образования и науки Дагестана.

Дагестанец принимает участие во Всероссийском конкурсе «Лучший учитель родного языка и родной литературы»
Общество

Задача мероприятия – поддержка учителей родного языка и литературы, а также обмен опытом преподавания данных предметов. В первом очном туре «Учитель-профессионал» участники продемонстрировали свои профессиональные навыки в состязаниях «Методическая мастерская» и «Урок». По его итогам в число 17 лучших субъектов попал и Дагестан. Следующий этап состоял из следующих испытаний: «Классный час» и «Мастер-класс». Результаты конкура будут объявлены 18 сентября.

Прочитано 34 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top