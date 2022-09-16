Задача мероприятия – поддержка учителей родного языка и литературы, а также обмен опытом преподавания данных предметов. В первом очном туре «Учитель-профессионал» участники продемонстрировали свои профессиональные навыки в состязаниях «Методическая мастерская» и «Урок». По его итогам в число 17 лучших субъектов попал и Дагестан. Следующий этап состоял из следующих испытаний: «Классный час» и «Мастер-класс». Результаты конкура будут объявлены 18 сентября.
Дагестанец принимает участие во Всероссийском конкурсе «Лучший учитель родного языка и родной литературы»
- Автор Дарья
- 16 сентября, 2022. Пятница 15:32
Учитель аварского языка Нижне-Кегерской школы Гунибского района Рамазан Газимагомедов одержал победу на Всероссийском профессиональном конкурсе «Лучший учитель родного языка и родной литературы», информирует пресс-служба Министерства образования и науки Дагестана.
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