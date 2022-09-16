ЗАМАНА - Компания "Перец Групп" собирается построить самый крупный в Дагестане ТРЦ

Компания "Перец Групп" собирается построить самый крупный в Дагестане ТРЦ

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16 сентября, 2022. Пятница 09:12
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Компания &quot;Перец Групп&quot; собирается построить самый крупный в Дагестане ТРЦ

Компания "Перец Групп" объявила о планах строительства самого большого в Дагестане торгово-развлекательного центра, информирует РИА "Новости", ссылаясь на финансового директора компании Джамала Ханмурзаева.

Компания "Перец Групп" собирается построить самый крупный в Дагестане ТРЦ
Общество

"Мы готовы начать проект, как только решится вопрос с предоставлением исламского финансирования. На сегодняшний день мы ведем переговоры со Сбербанком, ждем, что сможем прийти к договоренностям к середине 2023 года", — поделился он.

Он добавил, что площадь объекта под названием "Махачкала Молл" составит 65 000 квадратных метров, он будет стоять в центральной части Махачкалы на проспекте Имама Шамиля.
"Объем инвестиций оценивается в 4 млрд рублей", — заявил Ханмурзаев. Концепция проекта создавалась турецким архитектурным бюро ÖNCÜOĞLU+ACP. В ТРЦ будут находиться федеральные fashion-операторы, большой супермаркет, фастфуд-точки и рестораны, а также кинотеатр.

 

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