В Дагестане прошёл 4-й ежегодный Российский исламский экономический форум «Россия – гарант партнерства»

Поприветствовав участников мероприятия, глава РД прокомментировал символичность проведения форума в День единства народов Дагестана: «Единство народов республики, их дружба и взаимовыручка всегда помогали пройти через самые сложные времена. Сегодня день, когда мы можем особенно гордиться, что многовековое содружество наших народов никогда не омрачалось враждой. Важность объединения граждан в общих делах многократно подтверждалась славной историей нашего региона».

Он добавил, что 4-й ежегодный Российский исламский экономический форум «Россия – гарант партнерства» является еще одним шагом к единению всех жителей Дагестана в вопросах социально-экономического развития региона. Он также высказал уверенность в том, что мероприятие откроет новые возможности для заключения взаимовыгодных контактов – деловых, общественных и религиозных.

Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.