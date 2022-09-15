ЗАМАНА - Руководитель РД Сергей Меликов обратился к жителям республики в День единства народов Дагестана

Руководитель РД Сергей Меликов обратился к жителям республики в День единства народов Дагестана

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15 сентября, 2022. Четверг 09:05
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Руководитель РД Сергей Меликов обратился к жителям республики в День единства народов Дагестана

Руководитель РД Сергей Меликов обратился к жителям региона в День единства народов Дагестана.

Руководитель РД Сергей Меликов обратился к жителям республики в День единства народов Дагестана
Общество

Уважаемые дагестанцы!

Поздравляю вас с Днем единства народов Дагестана – праздником, который символизирует незыблемость главных для нас ценностей, близких и понятных каждому. Это любовь к Родине, верность духовному и культурному наследию, стремление созидать, добиваться поставленных целей во благо всего общества.

История хранит немало свидетельств того, когда сплоченность перед лицом самых грозных опасностей помогала дагестанцам выстоять и победить врага. Преданность родной земле питала волю и решимость наших предков, которые почти три века назад, объединившись, смогли одолеть иноземных захватчиков. Высшим проявлением народного единства стали годы Великой Отечественной войны. Десятки тысяч наших земляков не вернулись с полей сражений, покрыв себя немеркнущей славой. Очередной проверкой на прочность явились события августа-сентября 1999 года, когда дагестанцы с оружием в руках отстояли конституционный строй республики и целостность всего российского государства.

Наши отцы и деды завещали нам беречь мир и согласие в большой семье братских народов. Эта неразрывная связь с особой остротой чувствуется в нынешнее нелегкое время, когда дагестанские ребята, участвуя в специальной военной операции, в очередной раз доказывают, что единство представляет собой мощную, неодолимую силу.

Наш долг – ясно осознавать, к каким трагедиям может привести утрата исторических, культурных корней, забвение моральных основ многонационального общества.

Великий Расул Гамзатов, посвятивший свою жизнь и творчество родному краю, писал: «На каком бы языке мы ни говорили, какие бы песни мы ни пели, как бы наши суждения ни расходились, нас объединяет одно – любовь к Дагестану. В этом отношении у нас разногласий нет, это придает нам силу, уверенность и мудрость».

Дорогие друзья! Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть мир и согласие всегда будут надежной опорой, залогом успешного развития Дагестана, всей России!

Глава Республики Дагестан.

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