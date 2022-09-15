ЗАМАНА - Премьер-министр РД навестил дагестанских военнослужащих в госпитале в Балашихе

Премьер-министр РД навестил дагестанских военнослужащих в госпитале в Балашихе

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15 сентября, 2022. Четверг 01:22
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Премьер-министр РД навестил дагестанских военнослужащих в госпитале в Балашихе
Глава кабмина РД Абдулмуслим Абдулмуслимов вчера, 14 сентября, навестил дагестанцев-военнослужащих и работников Росгвардии в Главном военном клиническом госпитале войск национальной гвардии России в городе Балашиха Московской области. 
Премьер-министр РД навестил дагестанских военнослужащих в госпитале в Балашихе
Общество

От имени руководителя Дагестана Сергея Меликова Абдулмуслимов поблагодарил военных за храбрость, отвагу и пожелал быстрого выздоровления, отметив, что руководство региона готово оказывать любую помощь в решении проблем.

«То, что вы делали и делаете - на такое способен не каждый. Человек не готовится стать героем, воином - это заложено у него внутри. Для этого необходим особый дух. Я низко голову склоняю перед вами, и сопереживаю, потому что вы наши братья. И мы сопереживаем о тех, кто ушёл их жизни.

За каждым из вас семья, родные, село, наша республика. Я хочу вам сказать, что вы не одни, мы всегда с вами. Наша цель — оказать вам максимальное внимание и поддержку», — высказался премьер.

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