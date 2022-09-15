От имени руководителя Дагестана Сергея Меликова Абдулмуслимов поблагодарил военных за храбрость, отвагу и пожелал быстрого выздоровления, отметив, что руководство региона готово оказывать любую помощь в решении проблем.

«То, что вы делали и делаете - на такое способен не каждый. Человек не готовится стать героем, воином - это заложено у него внутри. Для этого необходим особый дух. Я низко голову склоняю перед вами, и сопереживаю, потому что вы наши братья. И мы сопереживаем о тех, кто ушёл их жизни.

За каждым из вас семья, родные, село, наша республика. Я хочу вам сказать, что вы не одни, мы всегда с вами. Наша цель — оказать вам максимальное внимание и поддержку», — высказался премьер.