Гасанов поздравил мэра города Юлию Логвиненко и жителей муниципалитета с важной датой, а также вручил главе города памятные подарки, в том числе 8 томов стихов дагестанского классика поэзии Расула Гамзатова.
В свою очередь Логвиненко поблагодарила лидера представительства за поздравления и подарила ему юбилейную медаль «300 лет городу Колпино».
В рамках праздника прошло чествование героев города, возложение цветов к вечному огню, театрализованное шествие по городу и концерт. Завершился день салютом.