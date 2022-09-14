Бронирование жилья в Махачкале увеличилось в 100 раз

В связи с заметным ростом потока гостей в Дагестан спрос на жилье (отели, гостиницы, гостевые дома, съемные квартиры) увеличился в 100 раз, информирует сайт Tvil.ru.

«Мы также заметили, что всё больше путешественников выбирают отпуск в горных районах России, например, в Дагестане, в Домбае, в Северной Осетии, Адыгее и так далее. Туристы стали больше ценить самостоятельный отдых и походы с палатками по горным ущельям, заповедникам и национальным паркам», – уточняют специалисты сервиса.

Стоит напомнить, что на собрании комитетов Государственной думы России по контролю и туризму руководительница Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что в 19 регионах России в 2022 году будут открываться быстровозводимые средства размещений на 2500 номеров.