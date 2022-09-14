Один жилищный сертификат выдан в 2022 году в Дагестане вынужденным переселенцам

Автор Дарья |||

Владельцем государственного жилищного сертификата по программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» в категории «Вынужденные переселенцы» в прошлом году в Дагестане стал махачкалинец Рустам Надгериев, информирует пресс-служба Минстроительства региона.