Больше двух десятилетий назад вместе с матерью он переехал из соседнего региона в Дагестан из-за боевых действий на территории Чечни. Долгожданный сертификат, подтверждающий право на получение денежных средств от страны, махачкалинец получил от руководителя Министерства строительства Дагестана Артура Сулейманова. В будущем году ведомство собирается выдать сертификаты по данной программе шести семьям республики.
Один жилищный сертификат выдан в 2022 году в Дагестане вынужденным переселенцам
- Автор Дарья
- 14 сентября, 2022. Среда 11:34
Владельцем государственного жилищного сертификата по программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» в категории «Вынужденные переселенцы» в прошлом году в Дагестане стал махачкалинец Рустам Надгериев, информирует пресс-служба Минстроительства региона.
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