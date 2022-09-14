Дети из Дагестана принимают участие в финале «Президентских состязаний»

Финал Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» проходит с 7 по 27 сентября во Всероссийском детском центре «Орленок», информирует пресс-служба Министерства образования и науки Дагестана.

В мероприятии принимают участие 1482 школьника в составе классов-команд из 82 субъектов России, а также из ДНР и ЛНР. От Дагестана поехали ребята из школы №9 Буйнакска и Меусишинской школы Дахадаевского района. Все школьники являются победителями республиканского этапа.

Команды будут демонстрировать навыки в спортивном многоборье, эстафетном беге, пройдут через творческий и теоретический конкурсы. В расписании соревнований числится легкая атлетика, легкоатлетическая эстафета и творческий конкурс.

Победители и призеры получат гранты на улучшение спортивной инфраструктуры и поощрение учителей, ответственных за организацию мероприятий по развитию детского и подросткового спорта.