ЗАМАНА - Руководитель Минприроды РД: наша цель - создание новой современной инфраструктуры по обращению с ТКО

Руководитель Минприроды РД: наша цель - создание новой современной инфраструктуры по обращению с ТКО

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14 сентября, 2022. Среда 10:51
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Руководитель Минприроды РД: наша цель - создание новой современной инфраструктуры по обращению с ТКО
Руководитель Минприроды Дагестана Ибрагим Ибрагимов высказался на тему подписания Концессионных соглашений, заключенных между руководством РД и ООО «Республиканский экологический оператор».
Руководитель Минприроды РД: наша цель - создание новой современной инфраструктуры по обращению с ТКО
Общество

Договор был подписан вчера, 13 сентября, на базе IX Инфраструктурного конгресса «Российская неделя ГЧП» в Москве.

Ибрагимов сообщил, что руководство региона уже начало работу по подготовке заявки для участия в отборе на получение субсидии из федерального бюджета на софинансирование по выплате части расходов концедента в период с 2022 по 2024 год.

«Реализовать открытие объектов обращения с ТКО без софинансирования части затрат довольно тяжело, ведь строительство такой инфраструктуры требует больших финансовых вложений.

Необходимо озвучить, что нынешние проблемы в этой области росли годами. Наша ключевая цель - формирование новой современной инфраструктуры в территориальных округах нашего региона. Очень надеемся на поддержку нашей заявки со стороны Министерства природы РФ и Российского экологического оператора. Благодаря открытию мусоросортировочных комплексов упадет нагрузка на работающие полигоны, которые необходимо рекультивировать», — заявил Ибрагимов.

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