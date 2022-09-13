ЗАМАНА - Дагестанка одержала победу в финале Национального чемпионата Worldskills Russia

Дагестанка одержала победу в финале Национального чемпионата Worldskills Russia

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13 сентября, 2022. Вторник 13:51
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Дагестанка одержала победу в финале Национального чемпионата Worldskills Russia

Студентка первого курса Дербентского профессионально-педагогического колледжа имени Г. Б. Казиахмедова Полина Гамзатова одержала победу в финале Х Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), информирует пресс-служба Министерства образования и науки Дагестана.

Дагестанка одержала победу в финале Национального чемпионата Worldskills Russia
Общество

В мероприятии соревновались 11 команд из разных уголков России. Интеллектуальное состязание состояло из трех модулей: проектно-исследовательскую деятельность и робототехнику, виртуальную экскурсию, организацию совместной работы детей и воспитателей.

Представительница Дагестана выиграла 1 место в компетенции «Дошкольное воспитание», за что ей вручили золотую медаль. Подготовкой участницы занималась Наталья Левкович – региональный эксперт WorldSkills и заместитель руководителя по дополнительному образованию и инновационному развитию Дербентского профессионально-педагогического колледжа имени Г.Б. Казиахмедова.

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