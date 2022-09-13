ЗАМАНА - В Минсельхозе России обсудили развитие сельского хозяйства Дагестана

В Минсельхозе России обсудили развитие сельского хозяйства Дагестана

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13 сентября, 2022. Вторник 09:14
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В Минсельхозе России обсудили развитие сельского хозяйства Дагестана
Вчера, 12 сентября, в Минсельхозе РФ под руководством заместителя главы ведомства Андрея Разина и с участием главы кабмина Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова прошло собрание на тему развития отрасли сельского хозяйства в регионе.
В Минсельхозе России обсудили развитие сельского хозяйства Дагестана
Общество

Андрей Разин озвучил, что у Минсельхоза России налажены конструктивные, рабочие связи с регионом, в агропромышленном комплексе республики за прошедшие годы видны хорошие результаты. С точки зрения обеспечения продовольственной безопасности Разин подчеркнул опыт Дагестана в росте производства риса.

«Мы благодарны за решение руководства региона по увеличению площадей посева риса. И это в период, когда для России это было особенно важно и приятно, что Дагестан отреагировал, надеемся на соответствующий урожай», — высказался он.

Говоря о тех направлениях работы, которым будут уделять особое внимание, Андрей Разин сообщил, что на данный момент перестраивается алгоритм работы в Департаменте мелиорации. Важнейшее значение будут иметь культуры, которые нужно выращивать в стране для того, чтобы обеспечивать продовольственную безопасность для граждан. Подробнее материал можно прочитать тут.

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