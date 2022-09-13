ЗАМАНА - Более 13 млн рублей направили на ремонт дорог в Ногайском районе

Более 13 млн рублей направили на ремонт дорог в Ногайском районе

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13 сентября, 2022. Вторник 08:07
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Более 13 млн рублей направили на ремонт дорог в Ногайском районе

В рамках республиканского проекта «Мой Дагестан – мои дороги» в Ногайском районе в нынешнем году проведут капремонт 7 улиц общей протяженностью 2,4 км, информирует Минтранс республики.

Более 13 млн рублей направили на ремонт дорог в Ногайском районе
Общество

«На благоустройство и ремонт дорог в районе в 2022 году направлено 13,1 млн рублей», – заявляет ведомство.

Стоит напомнить, что в минувшем году в Ногайском районе в рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги» было отремонтировано 6 улиц общей протяженностью 1,8 км. На благоустройство и ремонт дорог в районе направили 7,1 млн рублей. Министерство уточняет, что на ремонт и капремонт районных улично-дорожных сетей в текущем году в рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги» выделен 1 млрд 680,2 млн рублей.

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