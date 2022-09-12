ЗАМАНА - Дагестан становится любимым местом пляжного отдыха граждан России и жителей дружественных стран

Дагестан становится любимым местом пляжного отдыха граждан России и жителей дружественных стран

Автор
12 сентября, 2022. Понедельник 13:48
Иван МАКЕЕВ|||
Дагестан становится любимым местом пляжного отдыха граждан России и жителей дружественных стран
В нынешнем году аэропорт Дагестана бьет рекорды по числу пассажиров - 1 млн 600 000 с начала года. Большая часть из них - это гости из разных городов нашей страны. Также заметно возрос поток туристов из стран Содружества - Казахстана, Армении, Узбекистана, Киргизии.
Дагестан становится любимым местом пляжного отдыха граждан России и жителей дружественных стран
Общество

Красоты Дагестана влюбляют в себя гостей горного края. Наиболее посещаемые места - самый древний город России Дербент, заброшенный аул Гамсутль, Сулакский каньон, крепость Нарын-Кала, Кубачи, пещеры, заповедники, водопады и горная местность.

Самое излюбленное место путешественников - море, пляжи Махачкалы и Избербаша.
Глава РФ Владимир Путин предложил построить новые морские курорты, в том числе и на Каспии. Дагестан по потоку гостей может посоперничать с Черным и Азовским морями, а также с Краснодарским краем. Из Москвы в горный регион можно долететь за 3 часа, есть также рейсы из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сургута, Уфы и других городов страны. 
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