ЗАМАНА - В Дербенте прошел фестиваль плова

В Дербенте прошел фестиваль плова

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10 сентября, 2022. Суббота 02:15
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В Дербенте прошел фестиваль плова

Общегородской фестиваль плова провели в Дербенте, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу мэрии города.

В Дербенте прошел фестиваль плова
Общество

"Сегодня в Дербенте прошел общегородской фестиваль плова, инициированный центром развития туризма и народного творчества города", — поделился источник агентства.

Как он рассказал, национальные разновидности плова приготовили азербайджанские, лезгинские, татские и табасаранские майданы.

"В общем видов 10, 11 в текущем году стал испанский плов. Фестиваль прошел для максимального привлечения туристов: продемонстрировать гостям нашу гастрономию и познакомить их с ней. Тут также представлены народные промыслы республики, картинная галерея, театральные подворья", — уточняет пресс-служба.

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