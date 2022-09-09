ЗАМАНА - Муртазали Рабаданов: «Мы гордимся тем, что были современниками Расула Гамзатова»

Муртазали Рабаданов: «Мы гордимся тем, что были современниками Расула Гамзатова»

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09 сентября, 2022. Пятница 17:56
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Муртазали Рабаданов: «Мы гордимся тем, что были современниками Расула Гамзатова»

В память о классике поэзии Дагестана в «Дни белых журавлей» на факультетах ДГУ проходят встречи с поэтами, писателями и переводчиками из разных субъектов России и из-за рубежа, проводятся литературные вечера и конференции, информирует пресс-служба ДГУ.

Муртазали Рабаданов: «Мы гордимся тем, что были современниками Расула Гамзатова»
Общество

«Расул Гамзатов – выходец из маленького аварского аула, который открыл всему миру Дагестан и стал посланником культуры родного края и великим певцом современности. Поэт был частым и желанным гостем в нашем университете, именно он назвал Дагестанский государственный университет “самой светлой саклей Дагестана” – этой высокой планке мы всегда будем стремиться соответствовать.

В 2023 году вся страна будет праздновать 100-летие Гамзатова. Нет такого уголка, где бы ни знали имя и творчество поэта, его помнят, любят и чтут как великого деятеля искусства и достойного сына Страны гор. Мы гордимся тем, что были современниками Расула Гамзатова, необходимо сохранять память о великих людях нашей страны, чтобы молодое поколение видело достойные примеры для подражания», – высказался на встрече с писателями ректор ДГУ Муртазали Рабаданов.

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