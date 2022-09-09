Более 30 000 детей отдохнули в 2022 году в летних лагерях Дагестана

Итоги проведения летней оздоровительной кампании в Дагестане в нынешнем году и цели по организации отдыха детей в следующем году обсудили сегодня, 9 сентября, на собрании Правительства региона. Начал и вел его глава кабмина Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Абдулмуслимов озвучил, что организация летней оздоровительной кампании в регионе должна стать важной задачей, при этом обратив особое внимание на необходимость по проведению отдыха и оздоровления в первую очередь для ребят, пребывающих в сложной жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностями здоровья, а также из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. С основным обращением выступил глава Минобрнауки РД Яхья Бучаев. Он проинформировал, что за лето всеми формами отдыха и оздоровления за счет средств регионального бюджета было охвачено более 30 000 детей, в том числе: 20 030 детей – в 26 загородных оздоровительных организациях и 12 080 детей – в 96 пришкольных лагерях. В области особого внимания пребывал отдых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения семьи - 3758, воспитанников детских домов – 197 и школ-интернатов. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.