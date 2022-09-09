К столетнему юбилею Расула Гамзатова выведут новый сорт вишни "Белые журавли"

Пленум Союза писателей России дал начало мероприятиям посвященным столетнему юбилею поэта. На данный момент в Театре поэзии в Махачкале проходит фотовыставка, посвященная жизни и творчеству классика. Сообщается, что в республике появятся почтовые марки к юбилею Гамзатова.

"Эксперты федерального центра селекции к столетию Расула Гамзатова выведут новый сорт белой вишни под названием "Белые журавли", — рассказала Бутаева.

Как она добавила, во многих учреждениях и муниципалитетах Дагестана в течение года будут проходить мероприятия, посвященные 100-летию классика.