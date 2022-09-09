Кайтагский район принял «Вахту Героев»

Вчера, 8 сентября, в районном Центре культуры в рамках Всероссийской патриотической акции «Вахта Героев Отечества» прошла встреча Героя России Загида Загидова, заместителя руководителя Министерства по национальной политике и делам религий Дагестана Арсена Махмудова и члена Российской Ассоциации Героев России Василия Ковальчука с детьми и активом муниципалитета.

Лидер района Алим Темирбулатов, начиная встречу, подчеркнул, что Россия славится своими героями, отстоявшими честь отечества в годы Второй Мировой войны, Афганских событий и Чеченской военной кампании.

«Наше сегодняшнее мероприятие проходит с той целью, дабы вы могли поговорить с Героем России, задать ему интересующие вопросы и узнать о его ратном пути», — высказался Темирбулатов, обращаясь к юному поколению, после чего передал слово Герою РФ Загиду Загидову.



В рамках встречи собравшиеся почтили память павших воинов России минутой молчания, после чего руководитель района, Загид Загидов, Арсен Махмудов и Василий Ковальчук возложили венки к памятнику Героя Советского Союза Султана Алисултанова.