Организатором данного проекта является «Российская Ассоциация Героев» совместно с Миннац республики.
В Табасаранском районе акция прошла также в рамках реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма и экстремизма Дагестана.
Гости собрались в лицее района. В начале они возложили цветы к мемориальным доскам, размещенным накануне погибшим военнослужащим в СВО на Украине — выпускникам этой школы.
В мероприятии поучаствовали дети и подростки, юнармейцы, волонтёры, представители общественных и молодёжных организаций района.