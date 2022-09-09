Табасаранский район посетили Герои России

Вчера, 8 сентября, Табасаранский район принял эстафету всероссийской патриотической акции «Вахта героев», которая будет идти в регионе до 11 сентября.

Организатором данного проекта является «Российская Ассоциация Героев» совместно с Миннац республики.

В Табасаранском районе акция прошла также в рамках реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма и экстремизма Дагестана.

Гости собрались в лицее района. В начале они возложили цветы к мемориальным доскам, размещенным накануне погибшим военнослужащим в СВО на Украине — выпускникам этой школы.

В мероприятии поучаствовали дети и подростки, юнармейцы, волонтёры, представители общественных и молодёжных организаций района.