ЗАМАНА - Табасаранский район посетили Герои России

Табасаранский район посетили Герои России

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09 сентября, 2022. Пятница 10:37
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Табасаранский район посетили Герои России

Вчера, 8 сентября, Табасаранский район принял эстафету всероссийской патриотической акции «Вахта героев», которая будет идти в регионе до 11 сентября.

Табасаранский район посетили Герои России
Общество

Организатором данного проекта является «Российская Ассоциация Героев» совместно с Миннац республики.

В Табасаранском районе акция прошла также в рамках реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма и экстремизма Дагестана.

Гости собрались в лицее района. В начале они возложили цветы к мемориальным доскам, размещенным накануне погибшим военнослужащим в СВО на Украине — выпускникам этой школы.

В мероприятии поучаствовали дети и подростки, юнармейцы, волонтёры, представители общественных и молодёжных организаций района.

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