В Дагестане выбрали лучшего учителя-дефектолога России-2022

Республиканский этап V Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России-2022» прошел в Дагестанском институте развития образования. В нем приняли участие лучшие учителя-дефектологи, логопеды образовательных организаций региона, информирует пресс-служба ДИРО.

В общем на участие в мероприятии было подано 16 заявок.

Конкурс проходил в двух категориях: «Дефектолог года» и «Логопед года». По итогам заочного отбора в очный тур смогли пройти 8 человек. Соревнования осуществлялись в 2 этапа: заочный тур проходил еще 13 августа, очный тур – 6 сентября на площадке ДИРО.

«Это важный день, так как победители двух номинаций представят Дагестан на федеральном этапе, который пройдет в конце этого месяца в Москве. Каждому из вас я хочу пожелать удачи», – высказался первый проректор ДИРО Гамзат Джамалудинов.