ЗАМАНА - Более 600 процедур ЭКО проведено в Дагестане за 6 месяцев текущего года

Более 600 процедур ЭКО проведено в Дагестане за 6 месяцев текущего года

Автор
07 сентября, 2022. Среда 14:09
|||
Более 600 процедур ЭКО проведено в Дагестане за 6 месяцев текущего года

Более 600 процедур ЭКО осуществлено в Дагестане за прошедший период 2022 года, информирует пресс-служба Республиканского центра охраны здоровья семьи и репродукции (РЦОЗСиР).

Более 600 процедур ЭКО проведено в Дагестане за 6 месяцев текущего года
Общество

Эксперты центра предоставляют парам весь спектр вспомогательных репродуктивных технологий, дабы они смогли зачать собственного ребенка. Для этого таким семьям стоит не затягивать с обращением к врачу-репродуктологу, так как им доступно бесплатное осуществление процедуры ЭКО за счет средств ОМС.

Так, на текущий год запланировано проведение 1300 процедур экстракорпорального оплодотворения за счет средств ОМС. Из них за прошедший период текущего года женщинам с бесплодием сделали 636 процедур. При этом подавляющее большинство сделали высококвалифицированные врачи-репродуктологи Республиканского центра охраны здоровья семьи и репродукции.

Прочитано 36 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top