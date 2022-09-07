Руслан Гереев: «Каякентская зона является одним из лучших курортов прошлых лет»

«Этот муниципалитет был выбран не случайно, так как Каякентская зона является одним из лучших курортов советского периода, там существуют прекрасные природно-климатические условия, например, термальные источники и лечебные грязи с уникальными характеристиками. Постоянно увеличивающийся поток гостей в регион также демонстрирует, что морской курорт в Каякентском районе выгоден и с точки зрения логистики, так как он находится рядом со столицей региона и с аэропортом. Глава России поддержал ещё одну задачу проекта, озвученную Сергеем Меликовым — социальная, сделать все необходимое, дабы туристы с разными доходами имели самые разные возможности для отдыха и укрепления здоровья», — заявил Руслан Гереев.