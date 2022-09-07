«Этот муниципалитет был выбран не случайно, так как Каякентская зона является одним из лучших курортов советского периода, там существуют прекрасные природно-климатические условия, например, термальные источники и лечебные грязи с уникальными характеристиками. Постоянно увеличивающийся поток гостей в регион также демонстрирует, что морской курорт в Каякентском районе выгоден и с точки зрения логистики, так как он находится рядом со столицей региона и с аэропортом. Глава России поддержал ещё одну задачу проекта, озвученную Сергеем Меликовым — социальная, сделать все необходимое, дабы туристы с разными доходами имели самые разные возможности для отдыха и укрепления здоровья», — заявил Руслан Гереев.
Руслан Гереев: «Каякентская зона является одним из лучших курортов прошлых лет»
- Автор Дарья
- 07 сентября, 2022. Среда 11:44
Общественный деятель Дагестана и известный журналист Руслан Гереев высказался по поводу строительства в Каякентской зоне курорта.
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