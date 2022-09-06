«С таким правильным позиционированием отдых в Дагестане может быть наравне с курортами Краснодарского края и Крыма»

«Дагестан готов к созданию нового курорта! У нас уникальный климат, добродушные люди, замечательный потенциал. Но есть определённые трудности в части инфраструктуры, оказания спектра услуг нашим гостям. Решение создать новый прорывной Федеральный проект на Каспийском побережье – туристический кластер, между Махачкалой и Дербентом – абсолютно вписывается в условиях беспрецедентного потока туристов в Дагестан», – заявил Хамзаев.

Парламентарий назвал конкретные преимущества морской зоны Дагестана: «Песчаный пляж, неглубокое море, климат, лечебные воды и реконструируемая федеральная дорога «Кавказ» – все это станет сопутствующими факторами комфортного отдыха для туристов». Депутат ГД РФ уверен, что это станет новым взглядом на Кавказ. «С таким правильным позиционированием отдых в Дагестане может быть наравне с курортами Краснодарского края и Крыма. Нам нужен комплексный подход к развитию туризма в Республике», - отметил С. Хамзаев