Билет для взрослых будет продаваться в среднем за 500 рублей. Вход останется бесплатным для детей, ветеранов ВОВ, воинов-афганцев, участников спецоперации на Украине, а также для людей с ограниченными возможностями.
Для горожан билеты будут доступны по скидке в 50 процентов. Об этом объявил депутат Государственной думы от Дагестана Хизри Абакаров.
В Дербенте вход на новый фонтан и световое шоу станет платным
- Автор Дарья
- 06 сентября, 2022. Вторник 08:27
Это связано с расходами на обслуживание территории парка имени Гянджеви, где стоит фонтан. Городские власти создают управляющую компанию, которая начнет заниматься этим вопросом.
Билет для взрослых будет продаваться в среднем за 500 рублей. Вход останется бесплатным для детей, ветеранов ВОВ, воинов-афганцев, участников спецоперации на Украине, а также для людей с ограниченными возможностями.
Для горожан билеты будут доступны по скидке в 50 процентов. Об этом объявил депутат Государственной думы от Дагестана Хизри Абакаров.
Последнее от Дарья
- Дагестанец, потерявший всю семью в автоаварии, получит финансовую помощь
- УФАС оштрафовало компанию «Газпром газораспределение Махачкала» на 3,9 млн рублей
- В Кизлярском районе завершен ремонт автодороги «Кизляр – Тушиловка»
- В Буйнакском районе случилось смертельное ДТП
- Сергей Меликов: «В 2023 году на Каспии может появиться новый морской курорт»