УФАС оштрафовало компанию «Газпром газораспределение Махачкала» на 3,9 млн рублей

УФАС по Дагестану оштрафовало АО «Газпром газораспределение Махачкала» на 3,9 млн рублей за злоупотребление доминирующим положением.

Как информирует пресс-служба республиканского антимонопольного ведомства, ранее в Управление пришла жалоба от ОАО «Махачкалатеплосервис» на неправомерные действия АО «Газпром газораспределение Махачкала», которые выражались в подаче газа с заниженными параметрами в котельную.

«В процессе рассмотрения дела было выявлено, что из-за недостаточного давления газа на входе в водогрейные котлы, размещенные в котельной, отопление и горячая вода в многоквартирные здания, обсуживающиеся котельной, подаются с заниженными параметрами, что стало причиной многочисленных жалоб жильцов», – заявляет пресс-служба.