По словам эксперта, региону под силу осуществить задуманное, но нужно учесть несколько важных фактов, среди которых — инфраструктура, работа турфирм и персонала.
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Член Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге рассказала изданию «Молодежь Дагестана» о своем видении развития туризма в Дагестане, прокомментировав цель дагестанских властей — построить в регионе город-курорт.
По словам эксперта, региону под силу осуществить задуманное, но нужно учесть несколько важных фактов, среди которых — инфраструктура, работа турфирм и персонала.
Подробнее — здесь.
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