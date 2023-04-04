ЗАМАНА - Исследователям удалось зафиксировать на камеру самую глубоководную рыбу в мире

Исследователям удалось зафиксировать на камеру самую глубоководную рыбу в мире

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04 апреля, 2023. Вторник 11:25
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Исследователям удалось зафиксировать на камеру самую глубоководную рыбу в мире Исследователям удалось зафиксировать на камеру самую глубоководную рыбу в мире

Международной команде австралийских и японских исследователей удалось сделать уникальные кадры с рыбой из семейства морского слизня на рекордной глубине — 8336 м.

Исследователям удалось зафиксировать на камеру самую глубоководную рыбу в мире

Так, экспертам повезло улучшить результат 2017 года, когда такое же существо зафиксировали в Марианской впадине на глубине 8178 м.

Об этом информирует пресс-служба Университета Западной Австралии. Осенью 2022 года исследователи участвовали в двухмесячной экспедиции для изучения глубоких впадин северной части Тихого океана.

С использованием глубоководного судна DSSV Pressure Drop они исследовали на глубине 8000, 9300 и 7300 м несколько желобов у берегов Японии — Рюкю и Идзу-Огасавара.

Во время экспедиции ученые смогли сфотографировать в желобе Идзу-Огасавара рыбу вида Pseudoliparis, считающуюся одной из самых глубоководных на планете. Она была найдена на рекордной глубине 8336 метров.

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