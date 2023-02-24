ДНК-анализ выявил, что 2 найденных скелета принадлежали родным братьям, а местонахождение захоронения (в центральном районе города, который вплотную прилегает к дворцовой части) демонстрирует, что эти мужчины являлись частью элитного общества Мегиддо и, возможно, даже членами правящего семейства. Подтверждают эти данные захороненные с ними керамическая посуда и другие ценные предметы.
В данный момент останки братьев изучаются в Германии: специалисты собираются сделать более точный ДНК-анализ и найти бактериальную ДНК, дабы определить причину смерти этих людей.