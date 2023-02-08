ЗАМАНА - Премьер-министр Дагестана поздравил ученых региона с Днем российской науки

Премьер-министр Дагестана поздравил ученых региона с Днем российской науки

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08 февраля, 2023. Среда 11:50
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Премьер-министр Дагестана поздравил ученых региона с Днем российской науки
Глава кабмина Дагестана поздравил ученых республики с Днем российской науки.
Премьер-министр Дагестана поздравил ученых региона с Днем российской науки
Уважаемые ученые, научно-педагогические работники, аспиранты и студенты!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем российской науки!

Ученые - гордость и опора нашей республики и страны. Отрадно осознавать, что в Республике Дагестан растёт целое поколение талантливых и молодых учёных. 

Научный потенциал республики сегодня представлен порядка 3 тыс. научно-педагогическими кадрами с ученой степенью кандидата и доктора наук, треть из которых в возрасте до 39 лет. Они активно занимаются научно-исследовательской деятельностью и добиваются больших успехов.

Творческий и созидательный потенциал научного сообщества способен и должен стать одним из важнейших ресурсов всестороннего развития Дагестана. Сегодняшний день ставит перед вами не только фундаментальные исследовательские задачи, но и указывает на необходимость более тесной интеграции науки и реального сектора экономики.

Уважаемые научные работники, в этот день я желаю вам дальнейшей плодотворной работы, творческих побед, новых открытий и достижений! Уверен, что совместными усилиями мы сможем добиться более высоких результатов на благо нашей республики!

С уважением, Председатель Правительства РД А.М.Абдулмуслимов.

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