Ученые ДГТУ получили грант РНФ на выполнение научного проекта

В конкурсе Российского научного фонда «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами» одержал победу научный коллектив во главе с экспертом ДГТУ Олегом Евдуловым, информирует пресс-служба вуза.

Заявка на тему «Разработка сильноточных термоэлектрических преобразователей энергии и охлаждающих систем на их основе для нужд радиоэлектроники и медицинской техники» выиграла грант на сумму 2,8 миллионов рублей на 2 года выполнения работы.