ЗАМАНА - Ученые ДГТУ получили грант РНФ на выполнение научного проекта

Ученые ДГТУ получили грант РНФ на выполнение научного проекта

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02 февраля, 2023. Четверг 00:54
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Ученые ДГТУ получили грант РНФ на выполнение научного проекта

В конкурсе Российского научного фонда «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами» одержал победу научный коллектив во главе с экспертом ДГТУ Олегом Евдуловым, информирует пресс-служба вуза.

Ученые ДГТУ получили грант РНФ на выполнение научного проекта

Заявка на тему «Разработка сильноточных термоэлектрических преобразователей энергии и охлаждающих систем на их основе для нужд радиоэлектроники и медицинской техники» выиграла грант на сумму 2,8 миллионов рублей на 2 года выполнения работы.

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